Pilato-Tarantino, cosa si sono rubate davvero: il retroscena

Tiene ancora banco la vicenda che vede protagoniste Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Le due nuotatrici - tornate in Italia grazie alla trattativa che l'ambasciata italiana ha condotto con le autorità di Singapore - sono state accusate di furto. Le atlete azzurre, rientrate dalle vacanze in Indonesia dopo aver preso parte ai Mondiali nel Paese asiatico, avrebbero infilato in una borsa due piccoli flaconi di oli essenziali e avrebbero lasciato il negozio senza pagare la merce. Un paio di astucci d'unguenti profumati portati via da un duty free dell'aeroporto.

Ecco allora che beccate dalle telecamere, Pilato e Tarantino erano state fermate dagli agenti aeroportuali ed era stato ritirato loro il passaporto. Assieme a loro c'erano altre due compagne di nazionale, Anita Bottazzo e Sofia Morini. Il video, però, ha scagionato queste ultime che sono state subito rilasciate mentre le altre due sono state trattenute più a lungo.