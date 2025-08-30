Pilato-Tarantino, cosa si sono rubate davvero: il retroscena

Tiene ancora banco la vicenda che vede protagoniste Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Le due nuotatrici - tornate in Italia grazie alla trattativa che l'ambasciata italiana ha condotto con le autorità di Singapore - sono state accusate di furto. Le atlete azzurre, rientrate dalle vacanze in Indonesia dopo aver preso parte ai Mondiali nel Paese asiatico, avrebbero infilato in una borsa due piccoli flaconi di oli essenziali e avrebbero lasciato il negozio senza pagare la merce. Un paio di astucci d'unguenti profumati portati via da un duty free dell'aeroporto.
Ecco allora che beccate dalle telecamere, Pilato e Tarantino erano state fermate dagli agenti aeroportuali ed era stato ritirato loro il passaporto. Assieme a loro c'erano altre due compagne di nazionale, Anita Bottazzo e Sofia Morini. Il video, però, ha scagionato queste ultime che sono state subito rilasciate mentre le altre due sono state trattenute più a lungo.
Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, tam tam: cosa rischiano adessoPresenta ancora alcuni lati oscuri e da chiarire la vicenda di Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, amiche e compagne de...
Nel frattempo la Pilato ha voluto prendere le distanze dall'accaduto. "Non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati e chi mi conosce sa quanto tengo ai valori dello sport, alla correttezza e all'onestà personale - ha scritto sui social -. Da questa esperienza comunque traggo grandi insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano". A intervenire anche Federnuoto. La procura federale della Federazione Nazionale di nuoto, non appena ricomincerà l'attività del procuratore, aprirà un'inchiesta su quanto successo. Dalle ricostruzioni sarebbe stata la Tarantino, a insaputa della Pilato, a nascondere dei profumi nella borsa della compagna di squadra. Sarà dunque la procura Fin ad accertare quanto accaduto e a prendere successivamente tramite il tribunale federale eventuali provvedimenti. Nel frattempo Tarantino ha chiuso le sue pagine social e resta in silenzio.