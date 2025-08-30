Musetti-Cobolli, Flavio si ritira per "problemi fisici"

I due si sono abbracciati e hanno lasciato il capo tra gli applausi. Musetti ptrà avanzare ancora, visto che affronterà il vincente tra Jaume Munar e Zizou Bergs. In caso di successo possibile incrocio con Jannik Sinner nei quarti, stasera impegnato contro il canadese Shapovalov.

Lorenzo Musetti accede per la volta in carriera agli ottavi degli Us Open, ultimo Slam della stagione. Nel derby azzurro contro Flavio Cobolli , Musetti ha vinto i primi due set con il punteggio 6-3 6-2, nel terzo Cobolli ha lamentato problemi fisici e sul 2-0 ha deciso di ritirarsi anche per evitare di peggiorare la situazione.

"Non volevo finisse così questa partita. Cobolli è il miglior amico nel circuito ci conosciamo da quando avevamo nove anni e le nostre famiglie si conoscono. Abbiamo speso tante ore fuori e dentro il campo. Un applauso per quanto ha fatto Flavio. È un finale un po' amaro ma sono contento di essere agli ottavi per la prima volta", ha subito commentato Musetti prima di precisare che "ho comunque giocato in modo solido. Giocato aggressivo fin dall'inizio. Nel secondo set mi sono accorto dei problemi, di Flavio, gli auguro il meglio per il prosieguo della stagione".