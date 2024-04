Red Bull choc: Newey lascia a fine stagione

Gabriele Galluccio 26 aprile 2024 a

Dopo tre gare il campione del mondo Pecco Bagnaia si trova già con 30 punti da recuperare su Jorge Martín. Ovviamente il pilota della Ducati è stato penalizzato dallo “zero” fatto registrare in Portogallo a causa dell’incidente con Marc Marquez, ma questo fine settimana in Spagna avrà modo di riscattarsi. Bagnaia ha infatti sviluppato un feeling particolare sul circuito di Jerez, dove ha trionfato nelle ultime due stagioni. «Abbiamo avuto qualche complicazione- ha spiegato Pecco a Sky - stiamo lavorando per trovare una strada». Stamattina a Jerez si svolgeranno le prove libere (ore 10.45), poi le pre -qualifiche (ore 15). Domani la Sprint Race alle 15, in diretta su Sky e in chiaro su Tv8. Domenica la gara lunga alle 14 (diretta Sky, differita in chiaro alle 17 su Tv8). Intanto in Formula 1 tiene banco il caso di Adrian Newey: il genio tecnico dietro al successo della Red Bull ha un contratto in scadenza nel 2025, ma- secondo la Bbc- starebbe negoziando l’addio anticipato in disaccordo con la gestione del caso Horner.