Europa League, la Roma cade in casa col Bayer: il disastro di Karsdorp

02 maggio 2024 a

a

a

Tutto da decidere nelle gare di ritorno. La Roma perde in casa con il Bayer Leverkusen e l'Atalanta strappa un pareggio a Marsiglia. In Germania e a Bergamo dunque si deciderà il destino delle due squadre italiane impegnate nelle semifinali di Europa Legaue. All'Olimpico la Squadra di Xabi Alonso in vantaggio al 28’ grazie a un gol di Wirtz nato da un erroraccio di Karsdorp al limite dell’area di rigore.

Sullo 0-0 padroni di casa pericolosi con una traversa colpita da Lukaku. Bayer vicino al raddoppio in un paio di occasioni. Nella ripresa la Roma al 49' ci prova: cross dalla sinistra, Cristante buca la girata dal centro dell'area, Karsdorpo poi manca per pochissimo l'appuntamento con la palla sul secondo palo. Al 56' è il turno di Cristante: il centrocampista giallorosso sale in terzo tempo sul primo palo anticipando tutti ma chiude troppo il colpo di testa, la palla attraversa tutto lo specchio della porta e finisce fuori dalla parte opposta.

Nel corso della ripresa il Leverkusen appare nettamente più in palla della Roma. Al 71' lancio di Pellegrini in area, Cristante prova la sponda per Lukaku ma trova solo la respinta di Tapsoba in fallo laterale. Al 73' c'è il colpo del definitivo k.o. con il gol di Robert Andrich: Roma presa in controtempo, Frimpong appoggia palla a rimorchio per Stanisic che tocca a sua volta per Andrich, bravissimo a fulminare Svilar con un destro violento che si infila nel sette alla destra del portiere giallorosso. La partita della Roma finisce qui. E forse anche i sogni di una rimonta in Germania.