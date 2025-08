Jannik Sinner, chi spunta all'allenamento a Cincinnati: ora tutto torna

Tre settimane dopo lo storico trionfo a Wimbledon Jannik Sinner è pronto a rientrare nel tour. Il numero uno del mondo è arrivato a Cincinnati, in Ohio, dove giovedì scatta il settimo ATP Masters 1000 della stagione. Il 23enne di Sesto Pusteria, campione in carica (lo scorso anno sconfisse in finale Frances Tiafoe), ha già preso contatto con il cemento statunitense, con una sessione di allenamento nella giornata di domenica.

L'esordio nel torneo dell'altoatesino, come tutte le teste di serie che hanno un 'bye' al primo turno, è previsto nel week-end. Il bilancio di Sinner in questo 2025 è di 26 vittorie a fronte di sole 3 sconfitte. Nei cinque tornei che ha disputato Jannik ha centrato il bis all'Australian Open a Melbourne (battendo Zverev), ha raggiunto per la prima volta la finale sia agli Internazionali BNL d'Italia a Roma (fermato da Alcaraz) che al Roland Garros (sconfitto sempre dallo spagnolo, nonostante tre match-point), mentre ad Halle - dov'era il campione uscente - si è fatto sorprendere da Bublik negli ottavi. Poco più di tre settimane più tardi, però, è arrivato lo storico trionfo sull'erba dell'All England Club, superando proprio il bi-campione in carica Alcaraz.