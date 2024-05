Jannik Sinner, "perché il corpo ha detto basta": rumors, la vera ragione dell'infortunio

04 maggio 2024 a

Alla fine Jannik Sinner non ci sarà agli Internazionali di Roma. Il numero due al mondo, attesissimo dal pubblico di casa, è stato costretto a dare forfait a causa dell'infortunio all'anca rimediato a Madrid. Già nell'ultimo Master spagnolo, il tennista altoatesino era stato costretto al ritiro. Da un lato il dolore e dall'altro la voglia di arrivare al top agli appuntamenti più importanti della stagione l'hanno fatto desistere.

Ivan Ljubicic, in diretta a Sky Sport 24 poco prima dell'annuncio di Sinner, aveva spiegato le probabili motivazioni del problema sopraggiunto all'azzurro: "Il cambio di superficie da cemento a terra, dove si scivola o le palle sono più pesanti perché prendono umidità dalla terra. I giocatori si muovono sempre di più e colpiscono sempre più forte e a un certo punto è il corpo a dirgli basta".

L'infortunio è grave, Sinner non giocherà a Roma: un giorno nero per il tennis italiano

Anche l'ex allenatore di Roger Federer ha spiegato l'importanza dei prossimi appuntamenti a cui Sinner non può rischiare di arrivare acciaccato: "Il problema di Jannik non è grave, ma importante e da non sottovalutare. C’è il Roland Garros alle porte, Wimbledon è dietro l’angolo e le Olimpiadi subito dopo. Abbiamo visto quanti ritiri ci sono stati a Madrid, diciamo che i giocatori in questa fase della stagione sono più sensibili del solito e attenti a cosa gli dice il corpo".

Jannik Sinner tenta il rovescio a una mano: ecco l'inimmaginabile risultato | Video

Il problema sopraggiunto all'anca, come spiega il vice presidente della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer) Andrea Bernetti all'Adnkronos Salute, è abbastanza frequente nei tennisti: "Le problematiche all'anca sono state segnalate in una percentuale che varia dall'8% al 27% dei giocatori di tennis".