Jannik Sinner non giocherà a Roma, l'infortunio è grave: un giorno nero per il tennis italiano

04 maggio 2024

Jannik Sinner non giocherà agli Internazionali di Roma. Ad annunciarlo è lo stesso tennista in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Un giorno nero per il tennis italiano che sperava in un recupero di Sinner. Ma i problemi all'anca destra, evidentemente, non sono superati, non abbastanza quantomeno da permettergli di partecipare al torneo.

"Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all'anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma", scrive il campione altoatesino sui social. "Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l'ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano", prosegue Sinner. "Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico".

Quindi conclude: "Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza".

Insomma, gli appassionati che sognavano una finale tra Sinner e Alcaraz dovranno aspettare ancora. Anche lo spagnolo ha infatti dato forfait con un messaggio sui suoi profili social confermando che non prenderà parte all’evento a causa di un infortunio al braccio. Mentre Djokovic, ci sarà.

Gli Internazionali Bnl la cui fase finale (dopo le qualificazioni) si svolgerà al Foro Italico dall’8 al 19 maggio. Quest’anno l’ultimo Atp Masters 1000 e Wta 1000 prima del Roland Garros vedrà in campo una pattuglia azzurra agguerritissima che oggi però perde il suo campione di punta.

A Roma ci saranno tutti i migliori azzurri: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi e le wild card Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori. Sul fronte azzurre ai nastri di partenza figurano Jasmine Paolini, vincitrice a febbraio a Dubai del suo primo 1000 in carriera, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto accompagnate dalle wild card Martina Trevisan, Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Giorgia Pedone, Nuria Brancaccio e Matilde Paoletti.