Miami, Verstappen domina la sprint-race. Leclerc secondo, super-Ricciardo è quarto

Max Verstappen inarrestabile. Il tre volte campione del mondo, dopo la pole position ottenuta venerdì, conquista la vittoria nella sprint race del Gran Premio di Miami di Formula 1.

L'olandese della Red Bull precede sul traguardo la Ferrari di Charles Leclerc e il compagno di squadra Sergio Perez. Quinta piazza per l'altra Ferrari con Carlos Sainz, che non riesce a superare Daniel Ricciardo, quarto con la sua Racing Bulls e protagonista di una gara straordinaria, tanto che è stato eletto "driver of the day".

A chiudere la zona punti della sprint race ecco in sesta piazza Oscar Piastri su McLaren, Nico Hulkenberg su Haas e Lewis Hamilton su Mercedes. Fuori al primo giro la Mclaren di Lando Norris, coinvolta in una carambola innescata da Lewis Hamilton, poco lucido nella circostanza, su Fernando Alonso.

Segnali positivi, comunque, dalla Ferrari: per Leclerc contro Verstappen non c'era nulla da fare, ma il secondo posto è arrivato senza troppi rischi e senza distacchi abissali. Un super-Ricciardo ha confermato il quarto posto conquistato ieri nella Sprint Shootout, tenendosi alle spalle la Rossa di Sainz con una grande difesa.

Allo spegnimento dei semafori Leclerc ha provato ad attaccare Verstappen, ma l'olandese non gli ha concesso spazio e lo a tenuto alle proprie spalle, mentre appena dietro un Ricciardo in stato di grazia beffava Perez soffiandogli il terzo posto. Sainz ha tenuto la quinta piazza conquistata in qualifica, poi dopo qualche curva ecco l'ingresso della Safety Car a causa di un contatto multiplo tra Alonso, Hamilton, Stroll e Norris (questi ultimi due hanno la peggio e si ritirano). Alla ripartenza Verstappen ha tenuto saldamente in mano la leadership della corsa, Perez invece si è ripreso il terzo posto ai danni di Ricciardo che è stato messo sotto scacco anche da Sainz, il quale però non è riuscito a superarlo.