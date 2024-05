Sinner, "la sua faccia prima di parlare". Terrore Roland Garros

05 maggio 2024 a

Salterà gli Internazionali di Roma per infortunio, Jannik Sinner, ma il problema all'anca che lo ha fermato a Madrid è ancora avvolto dal mistero e il timore degli appassionati è che il 22enne di San Candido, numero 2 al mondo, debba saltare anche il più prestigioso appuntamento sulla terra rossa della stagione, il Roland Garros.

"Ci andrò solo se sarò al 100%", ha ammesso l'altoatesino in conferenza stampa, decisamente giù di morale. E a testimonianza della preoccupazione che attanaglia atleta e tifosi, un utente su X condivide il fermo immagine del suo volto prima di prendere la parola. Ovviamente, tutto l'opposto della gioia.

"Non voglio entrare nei dettagli, pensavamo che fosse un problema nulla di grave. Poi abbiamo visto con la risonanza che c'è qualcosa che non va al 100%. Non voglio dire esattamente di che cosa si tratta, ma abbiamo tutto sotto controllo - ha spiegato Sinner -. Una cosa sicura è che se non dovesse essere curato al 100%, mi fermerei per un altro po' perché non ho voglia di buttare via tre anni di meno di carriera in futuro. Non ho fretta, anche se fa male. Curare il corpo è molto più importante che tutto il resto. Vediamo come gestire tutta la situazione".

"Prima di Madrid - ha ricordato -, in alcuni giorni andava meglio, in altri un po' meno. Era una situazione strana. Con Kotov ho sentito abbastanza dolore e il giorno prima del match con Karen, mi sentivo meglio. Però sapevo che qualcosa non andava, quindi facendo la risonanza a Madrid dopo la partita con Khachanov abbiamo visto che c'era qualcosa che non andava al 100%, quindi mi sono ritirato. Poi tornando a Monaco abbiamo fatto altri esami e ho dovuto prendere questa dura decisione, perché per me Roma è il torneo più speciale, però succede, speriamo di giocare anche 10 e passa anni qui".