Inter, Simone Inzaghi nervoso in tv: la domanda che lo fa sbottare

06 maggio 2024

a

a

Si è sentito colpito sul proprio nervo scoperto, in una stagione quasi perfetta che ha visto l’arrivo della seconda stella ma condizionata da quei calci di rigori di Madrid che hanno escluso i nerazzurri dai quarti di finale.

Nessuno si aspettava un’eliminazione dell’Inter contro l’Atlético di Simeone, che però c’è stata e ha lanciato i Colchoneros, poi usciti col Borussia Dortmund. Simone Inzaghi però ci ha ripensato seriamente e a Dazn, di fronte all’ex Serie A Valon Behrami, ha risposto così sull’eliminazione dall’Europa: "Ho ascoltato più di una volta quello che hai detto su di noi, Valon… — le parole di Inzaghi — forse ti aspettavi un'altra finale o una vittoria di Champions. Ma non è semplice perché ci sono anche gli avversari che sono forti”.

L'incipit polemico dell’allenatore di Piacenza è poi prosieguo in un discorso più articolato e meno aggressivo rispetto all'approccio. Non averla ‘chiusa' al Meazza, alla luce delle azioni sprecate, è la pecca che ha poi condizionato la gara al ritorno al Wanda Metropolitano: "Se penso che tre anni fa erano dieci anni che l’Inter non entrava negli ottavi… ma c’è molta delusione e non lo nego — ha spiegato infatti Inzaghi a Dazn — La partita di Madrid ci è rimasta lì. Dobbiamo essere più bravi ad indirizzare gli episodi a nostro favore. Abbiamo fatto lo scorso anno la finale, due anni gli ottavi, chiaramente ora guardiamo avanti e cerchiamo di migliorarci ancora. Poi sappiamo che abbiamo dei parametri e negli ultimi tre anni abbiamo fatto cose impensabili con le risorse che ci sono".