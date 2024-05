Atalanta da impazzire: in finale di Europa League, a Dublino per fare la storia

09 maggio 2024 a

L'Atalanta fa sognare l'Italia e un'intera città, Bergamo. I ragazzi di Gasperini hanno gestito con maturità il ritorno della semifinale di Europa League con il Marsiglia terminata 1-1 all'andata e 3-0 nel ritorno a Bergamo. La Dea è in finale e incontrerà il Bayer Leverkusen che garzie al pareggio con la Roma, vola a Dublino . La partita si sblocca al 30' del primo tempo: costruzione dal basso veloce dell'Atalanta che approfitta di un Marsiglia che si era precedentemente spinta in attacco. De Keteleare trova spazio in mezzo al campo, poi allunga per Lookman verso sinistra. Il numero 11 nerazzurro rientra sul destro al limite dell'area, poi calcia: la palla termina in rete all'angolino basso di destra.

Oltre al gol di Lookman, la Dea ha costruito svariate occasioni da rete, andando più volte vicina al raddoppio. Nella ripresa arriva subito il raddoppio e il gol che mette al sicuro il risultato. Al 52' l'Atalanta stacca il biglietto per la finale. Ruggeri serve Lookman al limite dell'area, il quale chiude il triangolo, permettendo al numero 22 di calciare in corsa con il destro, spedendo la palla all'incrocio di destra. Al 63' traversa di Veretout. Parabola strana del 27 francese direttamente su punizione, con la palla che si stampa direttamente sulla traversa. All'82' Punizione di Veretput direttamente verso la porta, con Musso che la aspetta e la blocca centralmente. L'Atalanta controlla il vantaggio e di fatto chiude in avanti col gol del 3-0 di El Bilal Touré. Ora si gode la festa: per la prima volta sarà in finale di Europa League. Appuntamento con la storia il 22 maggio a Dublino.