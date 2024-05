Europa League, per la Roma solo un pari: Leverkusen in finale

09 maggio 2024 a

a

a

La Roma ci prova ma in finale di Europa League ci va il Bayer Leverkusen grazie a un 2-2 mozzafiato. Si compie il capolavoro di Xabi Alonso, prima la Bundesliga e poi la finalissima del secondo trofeo continentale. I giallorossi hanno lottato come leoni. E così per tutto il primo tempo parano i colpi del Bayer ma sul finire della prima frazione di gioco trovano l'1-0 su rigore. Al 43' rete di Paredes dal dischetto. L'argentino non trema dal dischetto e spiazza Kovar con un destro centrale. Due minuti dopo palla tagliata di Zalewski dalla destra, Tapsoba anticipa tutti in area rossonera mandando la palla in corner. Roma a un passo da un clamoroso 2-0.

Nella ripresa è tutto pressing della Roma. Al 50' Zalewski serve Cristante in area che si gira sul sinistro ma non riesce a dare forza al proprio tentativo. Kovar blocca a terra. Poi qualche minuto dopo su un rapido contrpiede i giallorossi rischiano grosso, salva tutto Svilar. Poi arriva il colpo che riapre tutto. Al 66' rete di Paredes su rigore. Altro rigore perfetto del giocatore argentino che incrocia col destro e infila la palla nell'angolino. Kovar spiazzato e qualificazione di nuovo in discussione. Ma il Bayer trova il gol che vale l'accesso alla finale a meno di dieci minuti dalla fine. All'82 autorete di Mancini. Svilar esce a vuoto sul corner dei tedeschi, la palla finisce addosso a Mancini e termina la propria corsa in rete. Nel recupero il gol del 2-2 di Josip Stanišić. Finiscono qui i sogni di gloria della Roma di De Rossi.