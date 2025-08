Ademola Lookman, "incedibile": salta l'affare tra Inter e Atalanta?

Bomba di mercato. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, l'ultima offerta presentata dall'Inter all'Atalanta per acquisire le prestazioni sportive di Ademola Lookman sarebbe stata respinta al mittente. "L'Atalanta ha appena informato l'Inter della decisione di rifiutare l'offerta di € 42 milioni più € 3 milioni di bonus per Ademola Lookman", ha dichiarato in un tweet il giornalista sportivo. E, addirittura, secondo Pasquale Guarro la Dea avrebbe fatto sapere a Beppe Marotta che l'attaccante nigeriano è "incedibile". Salta l'affare? Difficile dirlo, potrebbe trattarsi solo di una strategia della Dea per ottenere la cifra - i 50 milioni - chiesta fin dal primo momento ai nerazzurri di Milano.

Tuttavia, il presidente dell'Inter aveva fatto sapere che il Biscione non sarebbe stato disposto a condurre una trattativa lunga ed estenuante come quella che lo scorso anno ha visto protagonista Teun Koopmeiners. Marotta aveva addirittura fissato la dead line: due o tre giorni. Su chi punterà ora l'Inter?

Si è vociferato molto riguardo a un piano B, quello che vedremmo coinvolto Nico Gonzalez. L'esterno offensivo argentino è in forza ai bianconeri, che lo hanno prelevato lo scorso anno dalla Fiorentina. Ma Tudor non lo vede e Madama lo ha di fatto messo sul mercato. Occhio quindi all'asse Milano-Torino.