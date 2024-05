Camila Giorgi ritirata e sparita: "Inseguita dal Fisco"

11 maggio 2024 a

a

a

L'addio improvviso e non annunciato al tennis di Camila Giorgi avrebbe poco o nulla a che fare con palline e racchetta. La notizia, anzi l'indiscrezione, l'ha pubblicata in esclusiva il Corriere della Sera ed è effettivamente una bomba che scuote tutto il mondo di uno sport che grazie alle imprese di Jannik Sinner (insieme ad altri giovane talenti come Sonego, Musetti, Cobolli e, tra le ragazze, Jasmine Paolini) sta tornando agli antichi splendori e forse qualcosina in più.

La Giorgi, 32 anni, ex grande promessa azzurra, 4 titoli vinti in carriera nel circuito WTA, con i quarti di finale raggiunti a Wimbledon nel 2018 come miglior risultato nei quattro tornei dello Slam e arrivata fino al 26esimo posto nel ranking mondiale (sempre nel 2018), sarebbe in realtà in fuga dal Fisco.

Il Corriere ricorda come Camila, molto popolare sui social anche per i suoi scatti sensuali, abbia pubblicato l'ultima "storia" su Instagram ai primi di maggio. Poi più nulla, letteralmente sparita. Lo stesso annuncio del ritiro è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Il nome della bionda atleta di Macerata compariva infatti nella lista dei giocatori ritirati dell'Itia con data 7 maggio, come confermato da fonti della Federtennis. Dalla Giorgi, però nessun annuncio e nessun commento. La ormai ex tennista, scesa in campo a Miami ad aprile ed eliminata dalla numero 1 Swiatek al secondo turno, aveva "staccato il telefono", rendendosi di fatto irrintracciabile.

E' in quel momento che sul suo conto sono incominciate a circolare voci poco rassicuranti. Qualcuno tirava in ballo l'inchiesta che la vede accusata di aver falsificato il green pass (a luglio è in programma l'udienza che potrebbe mandarla a processo, insieme alla cantante Madame), una fonte argentina in contatto con suo padre assicurava che invece "si sta godendo quello che ha ottenuto". Non si sa dove, però. Ma secondo il Corriere, la realtà sarebbe un'altra: "L'atleta è ricercata dal fisco. Nei giorni scorsi gli esperti della Guardia di Finanza l'hanno cercata per notificarle una serie di documenti relativi ad accertamenti nei suoi confronti che hanno dato esito positivo ma nulla. La Finanza l'aveva convocata il 13 aprile senza alcun esito. Non risulta presentata alcuna denuncia per scomparsa".

Secondo la Procura di Firenze, la sua famiglia avrebbe "un curriculum altrettanto problematico sotto il profilo delle dichiarazioni dei redditi". Il sospetto, conclude il Corsera, "è che abbia lasciato l'Europa per trasferirsi negli Usa".