Paolo Maldini, "intervista censurata". E denuncia: il caso che scuote il mondo del calcio

Una intervista "censurata". Per questo Paolo Maldini sembra intenzionato a denunciare chi ha sabotato l'intervista concessa ad Alessandro Alciato per Radio Serie A, la Radio Tv ufficiale della Lega Serie A di calcio. Non è ancora chiaro con chi ce l'abbia l'ex capitano del Milan, né di che tipo di censura si tratti, dal momento che l'intervista è andata regolarmente in onda. Il dubbio, a questo, punto, è che sia stata tagliata in alcune parti giudicate compromettenti, o semplicemente che ci siano state pressioni per non trasmetterla. Maldini è stato direttore dell'area tecnica del Milan fino al giugno del 2023, ed è stato protagonista dello scudetto vinto nel 2022.

Poi la rottura, dolorosa e polemica, con la nuova proprietà di RedBird e il siluramento improvviso e senza troppi convenevoli deciso dal patron Gerry Cardinale al termine della scorsa stagione, dopo un faccia a faccia stringatissimo. Il Milan è di fatto uno dei proprietari di Radio Serie A, in quanto componente della Lega Serie A. Ma nulla al momento fa pensare a un intervento del club rossonero sull'intervista del suo ex dirigente.

In ogni caso, attraverso il suo avvocato Danilo Buongiorno, il 55enne Maldini "a fronte della nota censura alla propria intervista presso Radio serie A (ovvero la Radio Tv ufficiale della Lega serie A calcio) dello scorso 9 maggio, comunica di avere già incaricato" il suo difensore "per la propria tutela da tali gravi comportamenti ingiustamente subiti". Nella nota si precisa che "l'avvocato Danilo Buongiorno, a nome e per conto del Sig. Paolo Maldini, diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti e si riserva, se del caso, ogni azione a tutela del proprio cliente; e a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione".

Proprio Alciato, che aveva realizzato l'intervista, nei giorni scorsi aveva parlato sui social di "pressioni per non mandarla in onda". E rivolgendosi a Maldini aveva detto: "la tua libertà di pensiero fa sempre la differenza". Molto malizioso anche il commento su X di un collega di Alciato, Maurizio Pistocchi: "Nessuno si chiede come mai l’ottimo Alessandro Alciato abbia interrotto la sua collaborazione con Radio Tv Serie A dopo la sua bellissima intervista a Paolo Maldini? Nessuno si chiede come mai l’intervista sia sparita per un giorno intero dal canale dell’emittente su Youtube? Nessuno si chiede se ci siano state indebite pressioni sulla Lega Serie A e su RDS official per limitare la diffusione dell’intervista, e di chi? Nessuno si chiede se tutto questo sia normale?".