Juve, "esonero immediato per Allegri": cacciato dopo la sceneggiata?

16 maggio 2024

Massimilano Allegri adesso è con le spalle al muro. Il tecnico della Juve potrebbe essere esonerato già in giornata dopo il brutto show nel corso del post partita di Atalanta-Juventus, finalissima di Coppa Italia, vinta dai bianconeri.

La società infatti sta valutando la risposta più adatta a quanto accaduto. E di fatto le colpe contestate ad Allegri sono piuttosto gravi: l’allenatore si sarebbe scagliato contro l’arbitro Maresca, il quarto uomo Mariani, il designatore Rocchi, il dg Giuntoli con la frase "che nessun dirigente s’azzardi a venire alla premiazione”, i giornalisti di Mediaset, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago. Comportamenti questi che hanno macchiato senza ombra di dubbio il trionfo della Juventus in finale di Coppa Italia. La Juventus inoltre, secondo alcune indiscrezioni riportate da Repubblica, starebbe valutando anche l'esonero per giusta causa.

Allegri dalla sua ha affermato di "non aver perso il controllo".Poi ha chiesto ai cronisti: "Voi vi siete divertiti?". Di sicuro i dirigenti Juve no. Allo stadio era presente anche John Elkann e tutto si sarebbe consumato anche sotto i suoi occhi. La reazione di Allegri non sarebbe passata inosservata nei piani alti della società. Insomma la storia di Allegri alla Juve pare sia arrivata ai titoli di coda. E a quanto pare questa volta anche la società e probabilmente anche i tifosi sono d'accordo col chiudere questa finestra con Allegri in panchina.