Allegri, dopo gli insulti a Vaciago la Figc apre un procedimento: cosa rischia

"Direttore di m…! Sì, tu direttore di m….! Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società". Queste le frasi che Max Allegri avrebbe rivolto al direttore di Tuttosport Guido Vaciago. Secondo il racconto del giornalista, il tecnico della Juve avrebbe risposto alla richiesta di spiegazioni strattonandolo e spintonandolo. Il tutto, per poi proseguire con altre frasi gravissime. "Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale".

La replica di Massimiliano Allegri non si è fatta attendere e all'Ansa, tramite il suo avvocato Paolo Rodella ha fatto sapere che "nega integralmente" la ricostruzione di Vaciago. L'avvocato riferisce "di un acceso alterco verbale col direttore, dovuto alla concitazione del momento, nel corso del quale entrambi loro si sono vicendevolmente insultati ad alta voce".

Dopo i gravi fatti avvenuti nel post partita della finale di Coppa Italia, la Federcalcio ha deciso di aprire un procedimento "per le presunte minacce subite dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago da parte dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso giornalista". Nei prossimi giorni verranno fissate le audizioni dei due protagonisti in cui saranno ascoltati dalla giustizia sportiva. Saranno poi acquisiti eventuali filmati utili a ricostruire la dinamica della vicenda.