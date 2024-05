Onana sbotta dopo il disastro: "Con chi ve la dovete prendere"

20 maggio 2024 a

Quella del Manchester United è stata una stagione disastrosa. A confermarlo è l'ottavo posto in classifica, il peggior piazzamento di sempre dei red Devils in Premier League. Per raddrizzare, almeno in parte, una stagione con tantissime ombre e pochi sprazzi di luce, la squadra di Ten Hang ha un'ultima chance: la finale di FA Cup contro il Manchester City campione d'Inghilterra.

Le possibilità di vittoria sono scarse visto il divario tecnico fra le due squadre e quindi è già partito il processo a giocatori e allenatore. Con tutta la rosa nell'occhio del ciclone, André Onana ha deciso di prendersi le sue responsabilità: "Abbiamo altre squadre che stanno facendo meglio di noi e dobbiamo essere onesti e riconoscerlo. Se e quando le cose vanno male, non optate per il giocatore più giovane: sono qui per prendere le critiche su di me, anche Bruno Fernandes, Casemiro e Harry Maguire sono lì e ci siamo abituati".

La richiesta è chiara: non prendersela con i giocatori più giovani e inesperti della rosa. "Per quanto mi riguarda, non ci faccio caso. Sono entrato in questa squadra per prendere i proiettili, perché siamo in costruzione, al momento non siamo i migliori A me non dispiace, ma altre persone potrebbero essere influenzate. Per me, ad essere sincero, è solo una parte del gioco" ha detto l'ex portiere dell'Inter.