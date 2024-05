Inter, Oaktree si presenta: "Come vogliamo vincere". Massimo Moratti: "Spiace per Zhang"

22 maggio 2024 a

"Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, LP sono proprietari di FC Internazionale Milano Ciò fa seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oaktree alle holding dell'Inter, scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro". Con queste parole si apre il nuovo capitolo dell'Inter a stelle e strisce. Steven Zhang non è riuscito a ripagare il debito che la società americana aveva garantito a Suning: scaduto il termine, Oaktree ha rilevato la società fresca campione d'Italia. "Oaktree e il gruppo dirigente dell'Inter saranno in contatto con i principali stakeholder del Club nelle prossime settimane al fine di assicurare una transizione ordinata e senza ostacoli" scrive il fondo americano.

A parlare è stato anche Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree: "Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del Club. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell'Inter e non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al Club. Conquistare la seconda stella è stato un momento cruciale per il Club e il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e successo di lungo periodo".

Della fine dell'era Suning ha parlato l'ex patron nerazzurro, Massimo Moratti. Da sempre in ottimi rapporti con Steven Zhang, si è detto dispiaciuto per l'epilogo della sua presidenza: "Mi dispiace tantissimo. Ho stima di Zhang, ha cercato in tutti i modi di far bene e ha fatto bene perché ha vinto due scudetti e un sacco di trofei. Non è riuscito a coprire tutti i debiti che si è creato per l'Inter, non è che i soldi li abbia spesi per i fatti suoi. Mi dispiace che sia finita così. Era nell'aria da qualche settimana, ma speravo che ce la facesse a tenere l'Inter".