Milan, per Rafa Leao sul piatto 175 milioni di euro: Al-Hilal pronto a pagare la clausola

23 maggio 2024 a

a

a

Non solo Theo e Maignan sono a rischio sul mercato in casa Milan, dato che anche per Rafa Leao potrebbero esserci presto delle pretendenti. In particolare dall’Arabia, secondo quanto scrive O’Jogo. Nonostante una clausola di ben 175 milioni di euro con i rossoneri, l’ex Lille è finito sotto l’interesse dei dirigenti dell’Al-Hilal, dove oggi giocano gli ex Serie A Milinkovic-Savic e Kalidou Koulibaly, oltre all’ex Psg Neymar junior.

Per il quotidiano portoghese, l’offerta che è in arrivo a Casa Milan è economicamente irrinunciabile, detto poi che, anche in caso di pagamento della clausola, ci sarebbe da capire quale possa essere la volontà del giocatore stesso.

Milan, "febbre a 40" per il dopo-Pioli: rumors sulla lista, furia dei tifosi e imbarazzo in società

Leao oggi al Milan guadagna sette milioni di euro e giocherebbe nel club che quest’anno si è laureato campione della lega saudita, spuntandola contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. I calciatori dell’Al-Hilal, inoltre, sono allenati da un altro portoghese, Jorge Jesus, che ha vinto con tre turni di anticipo, chiudendo da imbattuto con 90 punti (+12 sull'Al Nassr di CR7) — in particolare con 29 vittorie e tre sconfitte — a condimento di ben 96 goal segnati e solo 21 subiti.

Ibra e questa foto: "Il riflesso negli occhiali, chi sarà il nuovo allenatore del Milan" | Guarda

Nell'operazione, sarebbe coinvolto l'intermediario Mario Rui, che ha legami con la famiglia reale saudita e avrebbe già dato la disponibilità per lavorare all'affare. Resta quindi eventualmente da capire che cosa ne pensa Rafa, ancora fresco di rinnovo col Milan e, soprattutto, desideroso di progredire e consacrarsi ad alti livelli in Europa.