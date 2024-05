Gian Piero Gasperini, Lele Adani stupisce tutti: "Tu lo sai, ce lo avevi solo tu"

23 maggio 2024 a

L'impresa dell'Atalanta, vincitrice dell'Europa League, ha scaldato i cuori di tutti gli appassionati in Italia e nel mondo. La piccola Dea di Gasperini è diventata grande, battendo con un secco 3-0 la corazzata imbattibile del Bayer Leverkusen. Nel post partita un Lele Adani al settimo cielo per la prestazione dei nerazzurri non è riuscito a trattenere l'emozione e i complimenti per il Gasp: "Gian Piero, ma tu sai che una vita fa questa visione ce l'avevi solo tu? Una vita fa questa visione era solo tua! Questa visione dove adesso tutti vanno nel calcio, era tua! E l'hai coltivata col lavoro, con le idee, difendendola, rinnovandola".

Il tecnico, visibilmente emozionato, ha risposto ad Adani ringraziando tutti quelli che lo hanno aiutato a raggiungere quest'incredibile successo: "Eh ma io devo ringraziare veramente tutti quelli che mi hanno dato la possibilità da quando ho iniziato. Poi sicuramente l'esperienza di Genova è stata straordinaria e poi dopo qui a Bergamo ho trovato le condizioni migliori, mi hanno lasciato veramente lavorare, mi hanno dato veramente la possibilità… mai una qualche parola, sempre grandissima fiducia".

La chiave del successo è stato l'entusiasmo del popolo atalantino che ha spinto la squadra negli anni: "Sì, è vero, siamo cresciuti nel tempo, ho sperimentato, sono cambiato anch'io, però sono veramente felice per questi ragazzi, perché abbiamo cambiato più Atalante in questi anni, e però sempre lo spirito di questi tifosi, di questa gente è stata la base di tutto"