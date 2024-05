Serie A, l'Udinese batte il Frosinone che torna in Serie B. Lazio-Sassuolo finisce in pareggio

27 maggio 2024 a

Drammatico l'esito della lotta per non retrocedere: restano in Serie A l'Empoli e l'Udinese, mentre torna in Serie B il Frosinone al termine di 90' finali davvero al cardiopalma. I ciociari si uniscono a Salernitana e Sassuolo, già retrocesse da tempo. Dalla Serie B hanno già festeggiato la promozione il Parma e il Como.

Per il trentesimo anno di fila l'Udinese resta in Serie A. La compagine friulana si impone per 1-0 in casa del Frosinone in quello che era un vero e proprio spareggio. Con questo risultato i friulani allenati da Cannavaro restano in massima serie, mentre i ciociari di Di Francesco retrocedono in Serie B per effetto della vittoria dell'Empoli contro la Roma. Gara giocata a viso aperto da entrambe le compagini, che nonostante l'importanza della posta in palio hanno dato vita a diverse chance da una parte e dell'altra. L'occasione migliore per i padroni di casa con Soulé che nel finale di primo tempo colpisce una traversa clamorosa su punizione. Nella ripresa ciociari ancora sfortunati con Brescianini che scheggia il palo in diagonale. Udinese cinico, alla prima vera occasione creata nella ripresa trova il gol vittoria in mischia con Davis al 76'. Finale da brividi con il Frosinone alla disperata ricerca del pareggio ma contemporaneamente con la testa ad Empoli, dove i toscani trovano il gol vittoria sulla Roma nel recupero e spingono in B proprio la squadra di Di Francesco. Mastica amaro il tecnico dei ciociari, che non è riuscito a capitalizzare una prima parte di campionato giocata a grande livello.

Il Napoli non va oltre lo 0-0 col Lecce: è fuori dall'Europa

All'Olimpico di Roma, infine, Lazio e Sassuolo pareggiano 1-1 sotto gli occhi dell'ex tecnico laziale Eriksson. Biancocelesti in vantaggio con Zaccagni al 60', pareggio dei neroverdi, già retrocessi, con Viti al 66'. La Lazio chiude il campionato al settimo posto con 61 punti e accede in Europa League insieme ai cugini della Roma. Il Sassuolo chiude penultimo a 30 punti.