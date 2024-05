Serie A, Verona-Inter finisce 2-2: i nerazzurri chiudono il campionato a 94 punti

27 maggio 2024 a

Al 'Bentegodi' Inter e Verona hanno pareggiato 2-2 in una partita ininfluente ai fini della classifica. Campioni d'Italia in vantaggio con Arnautovic al 10', pareggio di Noslin al 16' e vantaggio scaligero con Suslov al 37'. Sul finire della prima frazione ancora a segno Arnautovic al 46'. Nella ripresa annullato un gol a Sanchez per fuorigioco al '92. L'Inter chiude il campionato a 94 punti, con 19 punti di vantaggio sul Milan secondo. Il Verona chiude al 13mo posto a 38 punti.

Lautaro Martinez invece si è aggiudicato lo Striker Of The Season presented by crypto.com che premia il calciatore che ha realizzato il maggior numero di reti nel corso del campionato di Serie A TIM 2023/2024. L’attaccante dell'Inter si è imposto con 24 reti in 33 presenze, staccando il secondo in classifica di 8 gol. Per il numero 10 nerazzurro è il primo successo in carriera nella classifica marcatori della Serie A TIM. Lautaro Martinez ha ricevuto il premio sul campo dello stadio 'Marcantonio Bentegodi' di Verona al termine di Hellas Verona-Inter.

“Stasera chiudiamo una stagione fantastica, da condividere con tutta la famiglia Inter, il merito va condiviso con tutti, con la società, con i calciatori e con i nostri straordinari tifosi che ci hanno sempre supportato. Ringrazio il mio staff perché è da tre anni che cerchiamo di migliorare e vincere". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi dopo il pareggio di Verona nell'ultima giornata di Serie A. "I ragazzi sono stati strepitosi, è stato un cammino entusiasmante con la vittoria del 20° Scudetto arrivato con cinque giornate d'anticipo. Si chiude oggi il lavoro iniziato il 13 luglio. Questi 23 giocatori li vorrei tutti con me perché tutti hanno dato un grandissimo contributo. La mia famiglia è la mia forza giornalmente, da loro c'è sempre stato un grande supporto”, ha aggiunto.