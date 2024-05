Jannik Sinner, il "crollo": "Sto con Anna, di più non dico". Ma spunta una foto...

27 maggio 2024 a

Tutti attendevano il suo ritorno. I riflettori sono puntati da giorni su Jannik Sinner e sul suo ritorno in campo dopo l'infortunio rimediato ai masters 1000 di Madrid. In Spagna il problema all'anca lo aveva costretto al ritiro e quello che sembrava solo un fastidio si è scoperto essere un problema molto più serio. Da lì sono cominciate le terapie per arrivare pronto al Roland Garros o, almeno, alle Olimpiadi. Nelle ultime settimane si è curato al J Medical di Torino e proprio nel capoluogo piemontese era stato avvistato in compagnia della tennista russa Anna Kalinskaya.

Da lì i gossip sulla presunta relazione fra i due si sono inseguiti prepotentemente: il numero due al mondo non era più apparso in compagnia della ex fidanzata da mesi, ma la sua riservatezza aveva lasciato dei dubbi in merito alla fine della loro relazione. La presenza sempre più insistente di Anna ha fatto pensare a un avvicinamento fra i due e ora è arrivata la conferma che tutti aspettavano.

La tennsita era presente in tribuna ad assistere al primo match di Jannik al Roland Garros contro l'americano Christopher Eubanks. Paparazzata, non ha voluto commentare la sua presenza. A togliere ogni dubbio ci ha pensato il campione azzurro, mantenendo la sua solita riservatezza: "Sto con Anna, quello sì, però teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza... di più non dico" ha detto in conferenza stampa a chi gli chiedeva conto della love story.

At #rolandgarros Anna Kalinskaya is watching the match Sinner-Eubanks on Court Suzanne Lenglen. There had been rumors of a possible dating situation between Sinner and Kalinskaya in the days leading to the tournament pic.twitter.com/4I3vjw1XZK — Vanni Gibertini (@vgibertini) May 27, 2024