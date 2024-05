Michael Schumacher, "4 milioni e mezzo di ricavato": cosa si vende la moglie Corinna

29 maggio 2024 a

Il dramma nel dramma per Michael Schumacher e la sua famiglia. Corinna, la moglie del sette volte campione del mondo di Formula 1 e indimenticabile pilota della Ferrari (finito in coma il 29 dicembre del 2013 dopo una caduta sugli sci a Méribel e da allora mai più ripresosi) secondo le indiscrezioni sarebbe stata costretta a vendere parte del patrimonio di famiglia per pagare le costosissime cure che mantengono il vita Schumi.

A riportare l'indiscrezione è il tabloid britannico The Sun: Corinna e i figli, la primogenita Gina Maria e Mick (anche lui pilota in Formula 1) starebbero pagando 7 milioni di euro all'anno per le terapie a cui è sottoposto ciclicamente Schumacher, senza considerare l'assistenza quotidiana necessaria, 24 ore su 24. Un onere pesantissimo, anche per una famiglia che vanta un patrimonio di svariati milioni di euro.

Anche per questo i parenti di Schumi hanno dovuto mettere all'asta diversi pezzi pregiati delle collezioni di famiglia. Lo scorso maggio sono stati venduti all'incanto a Ginevra, in Svizzera, alcuni preziosissimi orologi del campione, per un ricavato che ha sfiorato i 4 milioni e mezzo di euro.

Come ricorda sempre The Sun, nel lotto messo all'asta spiccava un clamoroso Patek Philippe modello 1948, uno dei soli 58 esemplari al mondo, venduto da solo per 2,5 milioni di euro. Corinna ha deciso di vendere anche l'aereo privato di famiglia, (valore 31,6 milioni) e alcune delle ville in giro per il mondo che a causa delle condizioni di salute avrebbe venduto l'aereo privato della famiglia (31,6 milioni il costo) e alcuni immobili, tra cui ville non più utilizzate a causa delle condizioni di salute della leggenda di Maranello.