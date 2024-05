Jannik Sinner, il rituale: ecco il gesto scaramantico che ripete ad ogni punto

30 maggio 2024 a

Che la scaramanzia nel tennis sia di casa non è certo un mistero. Si pensi, tra gli altri, a Rafa Nadal, ai suoi mille rituali pre-servizio, al fatto che a gioco fermo non calpesta mai le linee bianche, oltre ad altri numerosi "tarli" che, in ogni caso, hanno contribuito a renderlo il super-campione che è.

Ecco, forse non tutti sanno che anche il nostro Jannik Sinner, così "normale" e così poco eccentrico, ha le sue belle scaramanzie. Già, il fenomeno di San Candido ha diverse abitudini, diversi rituali che rispetta durante ogni partita. In primis i rimbalzi della pallina prima del servizio, passando poi al piede con cui calpestare la linea di fondo.

Sinner, "il complotto" a Parigi: "Occhio al raccattapalle in campo", video virale | Guarda

Ad alzare il velo sulle sue scaramanzie è stato Jannik in persona. Lo ha fatto in un'intervista proposta sui social dall'account Instagram di Sky Sport Tennis: durante ogni partita, il numero 2 al mondo ripete determinate azioni. "Se sono scaramantico? In campo sì, fa parte della mia routine, ormai è diventato un rituale, come sulla riga di fondo passo sopra col piede destro", ha spiegato l'azzurro. E ancora, ha poi aggiunto: "Oppure quando vado per servire, primo servizio faccio 7 rimbalzi, nel secondo 5. Fa parte di una mia routine, che poi qualche la cambio o no, però diciamo che trovo il mio ritmo per giocare al meglio poi il punto", ha concluso Jannik Sinner.