Sinner, il consiglio di Guido Monaco: “Perché deve evitare le smorfie in campo"

“Il mio consiglio a Sinner? Gli consiglierei di non fare le smorfie a ogni piccolo problema fisico, come ha fatto Federer sempre in carriera, perché c’è un’attenzione abbastanza morbosa su questo aspetto che poi dá adito a tante cose, a un’impressione di essere più fragile di quello che si è. Ogni giocatore gestisce il dolore a modo suo, lui ha la capacità di mascherarlo”. Commenta così il telecronista Guido Monaco nel consueto appuntamento di TennisMania. Sul match vinto tra l’altoatesino e Gasquet — l’italiano se la vedrà oggi, 31 maggio, nell’appuntamento dell’ora di pranzo contro Kotov — il francese “ha giocato un ottimo primo set, giocando più aggressivo del solito, ma ha dato il tempo a Sinner che ha lasciato andare anche dei colpi impressionanti — il suo commento — Il servizio non è stato con percentuali pazzesche, ma ha gestito tutto molto bene. Se dopo il primo turno si poteva avere ancora qualche dubbio, Sinner è un giocatore recuperato con un tabellone che gli può consentire di andare in crescendo”.

E su Carlos Alcaraz, invece, “la partita contro de Jong è diventata impossibile da leggere perché non aveva più nessuna regola a livello di servizi — le parole dello spagnolo — Nei primi due set, con un avversario che ha fatto un figurone, con delle idee. Ma quando Alcaraz attaccava si apriva una voragine di differenza. Nei primi due set hanno giocato scambi molto belli e si è divertito molto. Sembrava il solito Alcaraz un po’ giocherellone che ci poteva stare in una situazione come questa. Nel terzo e nel quarto set non si rideva più tanto. Ha avuto un momento che se De Jong avesse avuto un po’ più di energie o concretezza la partita si sarebbe complicata tantissimo. Carlos ha talmente tante soluzioni che ne è venuto fuori quasi in controllo. Ma in alcuni momenti sono abbastanza convinto che ha iniziato ad aver paura contro un avversario che è stato al massimo 135 al mondo”.

E occhio infine alla sessione serale: “Ho una sensazione che Musetti ha un’occasione enorme di andare ai quarti di finale (nel match degli ottavi contro Nole Djokovic, ndr) — dice — Se stasera Musetti batte Monfils nella sessione serale, probabilmente proveranno a fare dei sorteggi per far evitare ai francesi gli italiani. La presenza di Corrado Barazzutti serve per impedirgli quel tipo di atteggiamento, è uno che è riuscito a tenere buono Fognini in Coppa Davis. Tartarini ha individuato in lui la persona giusta perché lui non riesce da quel punto di vista ad incidere”.