Milan, Scaroni spaventa i tifosi: "Leao lo impacchetto". Ma poi arriva la smentita

02 giugno 2024 a

a

a

"Lo impacchetto, sono venale". Il Milan, dopo un finale di stagione costellato di polemiche, si appresta a voltare pagina con il cambio di guida tecnica in panchina. L'era di Stefano Pioli, tecnico capace di riportare lo scudetto nella Milano rossonera, ma anche di perdere sei derby di fila e vedersi alzare il titolo della seconda stella dell'Inter sotto gli occhi, dirà addio nei prossimi giorni. Al suo posto, la società ha scelto Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma che conosce bene il campionato italiano.

Con il portoghese a guidare la squadra, il dubbio maggiore è legato all'impostazione del prossimo mercato estivo. I tifosi temono che possa esserci almeno un sacrificato eccellente: nelle ultime settimane si è parlato di un forte interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez, ma alcune parole di Paolo Scaroni potrebbero riaprire tutto.

"Vi diamo 80 milioni". Milan in allarme, chi sta per mollare: squadra stravolta

Al presidente del Milan, in visita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sembrerebbe che sia stato rubato un virgolettato sul futuro di Leao: "Se ci danno 150 milioni lo impacchetto, io sono molto venale". Queste parole sono subito rimbalzate all'esterno del Quirinale, mettendo i tifosi in apprensione. Il Milan ha però subito smentito: "Il Presidente Scaroni smentisce di avere mai detto ad alcuna persona l'affermazione a lui attribuita, che peraltro non è neppure un suo pensiero". Non solo: Scaroni ha poi ribadito la sua posizione alla gazzetta dello Sport. "Non ho mai detto niente di simile, perché non lo penso assolutamente. Mi è stato chiesto da un amico notizie sul futuro di Leao e ho risposto che ha una clausola da 175 milioni e che resterà con noi".