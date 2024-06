Jannik Sinner, si riapre il match: secondo set da urlo contro Moutet

02 giugno 2024 a

a

a

Dopo un primo set da incubo, Jannik Sinner è salito nuovamente in cattedra. Il numero due al mondo ha avuto la scossa che gli serviva e ha messo in fila una serie di giocate da campione che gli hanno permesso di riacciuffare il match. Nel primo set il numero due al mondo non sembrava proprio essere in partita: impacciato, in ritardo su tutte le palle corte e incapace di mettere in difficoltà un'avversario tutto sommato mediocre come il francese Corentin Moutet.

Anche l'avvio del secondo set sembrava indirizzare la partita verso un inaspettato successo del tennista di casa, ma poi Jannik si è ripreso alla grande e ha cominciato a giocare come solo lui sa fare. I fastidi all'anca sembravano improvvisamente superati. Con la solita classe che lo contraddistingue ha rimesso in riga l'avversario, chiudendo il set sul 6-3. Un recupero in stile Sinner che prospetta una partita totalmente diversa da com'era iniziata.

L'altoatesino, nel momento di maggiore difficoltà, ha vinto il game che ha rimesso il secondo set sull'1-1 grazie a una scivolata incredibile. Calcolando al millimetro la risposta del suo avversario, ha lasciato sfilare la pallina che ha cambiato l'indirizzo della partita.