Sinner, Adriano Panatta e la risposta epica al telefono: "Jannik perde 5-0... ?"

04 giugno 2024 a

a

a

Un primo set sofferto e perso 6-2, prima della rimonta e di chiudere il match contro Corentin Moutet in quattro set. Jannik Sinner è volato ai quarti di finale del Roland Garros e se la vedrà oggi, martedì 4 giugno, contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Per la sfida di domenica sera contro il francese, Adriano Panatta non ha mai avuto dubbi su una sua sconfitta: “Giocatori folkloristici come Moutet risultano anche divertenti perché fanno un gioco particolare, però non vincono mai e non hanno mai conquistato niente in carriera — il commento di Panatta su RaiNews24 — Qualche volta risultano anche divertenti perché fanno un gioco particolare, però non vincono mai, non hanno mai conquistato niente in carriera. Ieri (domenica) c’era una persona seria in campo che giocava, nella prima parte anche malino, poi dopo…”.

Durante il primo set perso per 6-2 “un amico mi ha chiamato mentre ero al centro di Treviso e mi ha detto: ‘Stai vedendo Jannik? Sai che sta perdendo 5-0?’. Gli ho risposto: ‘Tranquillo che vince’ — ha detto ancora Panatta — Non c’era motivo di preoccuparsi, lui non perde con questi giocatori. Lui può venire sconfitto da Alcaraz, forse anche da Djokovic, ma non vedo come altri possano impensierirlo. Figuriamoci Moutet, fuori dai primi 50 al mondo”.

"Deluso, se il pubblico...". Sinner travolge Moutet? Lo sfregio di coach Popovic

Panatta ha poi raccontato un aneddoto sul servizio da sotto, colpo molto discusso utilizzato anche da Moutet nel momento in cui Sinner aveva preso il controllo del match: “La battuta da sotto? La feci in un’occasione contro Ivan Lendl in Coppa Davis — ha concluso Panatta su RaiNews24 — Per cinque anni non mi rivolse più parola”.