Bertolucci gela Sinner prima del match: "Cosa può favorire Alcaraz"

Di per certo chi uscirà vincente dalla semifinale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ha poi ampi margini per vincere l’attuale Roland Garros. I protagonisti futuri del mondo del tennis maschile si affrontano in campo venerdì pomeriggio (via alle 14.30). Paolo Bertolucci per la Gazzetta dello Sport ha provato ad analizzare la partita ai raggi X, dando in favore di Jannik la possibilità di rimanere dentro al match fino alla fine grazie alla compattezza e alla continuità di rendimento dentro alla partita.

L’azzurro, però, dovrà essere abile a cercare qualche variazione per non dare troppi riferimenti, e l’uso della palla corta o qualche attacco a sorpresa, che ormai appartengono al suo bagaglio tecnico, potrebbero rappresentare un’alternativa interessante. Il servizio sarà un’altra chiave: Sinner arriva una percentuale di prime non è altissima (intorno al 70%), ma è comunque uno dei punti forza di Jannik.

Con alte percentuali in risposta, Alcaraz sarà costretto a cambiare spesso posizione sulla risposta, facendolo uscire dalla comfort zone e annebbiandogli le idee. Il servizio, al contrario, resta un punto interrogativo per lo spagnolo, del quale è il colpo meno continuo: a Parigi, non è tra i primi dieci in nessuna delle statistiche relative a questo aspetto. La lunga durata può favorire lo spagnolo, più esplosivo.

Un rebus, comunque, dato che Jannik non sente più sul fastidio all’anca subito tra Montecarlo e Madrid, che gli ha costretto a saltare Parigi. Jannik non si è completamente allenato per due settimane intere, il che potrebbe essere uno svantaggio. Mentre a livello psicologico entrambi sono alla pari, perché sanno gestire con freddezza i momenti più caldi delle partite. La speranza si chiama Jannik Sinner, che ha più risorse tecniche di Alcaraz. Ma la condizione farà tanto.