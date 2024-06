Jannik Sinner, lo sfregio di Boris Becker: "Lui numero 1? Perché è una brutta notizia"

07 giugno 2024 a

Oggi, venerdì 7 giugno, è il grande giorno. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano in semifinale a Parigi, con il via in programma alle 14.30. Appassionati e tifosi, però, sono ancora in festa per il primo posto nel ranking ottenuto martedì dall’altoatesino dopo il forfait per l'infortunio al ginocchio di Djokovic.

Tra i vari elogi, c’è anche quello di Boris Becker, diventato numero uno al mondo Atp nel 1991: "È un momento storico per il tennis, c'è un nuovo numero uno — dice — È pazzesco. L'Italia lo festeggerà”. Per poi soffermarsi su Djokovic, con una evidente preoccupazione sulle condizioni del serbo: "È una brutta notizia per tutti i fan di Djokovic e io sono uno di loro — dice — Si poteva quasi intuirlo dopo la partita contro Cerundolo, giocata zoppicando”.

E ancora su Djokovic: "Gli antidolorifici gli hanno facilitato il quinto set, ma lui aveva già avvertito ieri sera come sarebbe stata la mattina dopo — dice ancora il tedesco, tra l'altro ex coach del serbo dal 2013 fino a fine 2016 — Ha già avuto problemi al ginocchio negli ultimi tornei, ma non ne ha mai parlato”.

Poi l’ex numero uno al mondo 1991 conclude così: “Questo momento è ovviamente molto amaro per lui. Gli auguro una pronta guarigione affinché sia di nuovo in forma per la stagione sull'erba. È un infortunio grave e non scomparirà domani. Questo mi lascia un po’ senza parole. Hai bisogno delle ginocchia sull'erba, scivoli continuamente. Una lesione del menisco mediale è una lesione grave".