Panatta estremo su Sinner-Djokovic: "Finché uno non respira più"

L’attesa è finita. Jannik Sinner e Novak Djokovic si affrontano oggi pomeriggio, dopo il match tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, nella semifinale di Wimbledon. Una sfida non solo generazionale, ma anche una vera e propria battaglia per il dominio tennistico del presente. Con la lucidità e il gusto che lo contraddistingue, Adriano Panatta, voce autorevole del tennis italiano, ha tracciato sul Corriere della Sera i contorni di un duello che non può prescindere dalla storia recente dei confronti diretti: “Siamo al decimo scontro, e Jannik è avanti 5-4. Le prime tre le ha vinte Djokovic, poi Sinner si è imposto cinque volte nelle successive sei. Sa bene come battere il numero uno di ieri”.

Per Panatta, la chiave dei match tra i due è mentale e tattica prima ancora che tecnica. Entrambi, infatti, condividono un tennis simile nella struttura, ma opposto nel metodo d’attacco. La vittoria si costruisce sull’usura dell’avversario, in una sorta di apnea prolungata che ha una traduzione spietata nel gergo dei giocatori: "Tenere la testa dell’altro sott’acqua finché non respira più. Djokovic, in passato, ci riusciva con sottigliezza, Sinner preferisce un approccio più diretto, tira cazzotti finché l’altro non finisce sotto il livello del mare".