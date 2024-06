Jannik Sinner gela il giornalista: "Ora ti spiego in campo cosa succede"

08 giugno 2024 a

Jannik Sinner ha perso ieri, venerdì 7 giugno, la possibilità di giocarsi la finale del Roland Garros. Al grande slam di Parigi giocheranno infatti Carlos Alcaraz, che ha sconfitto l'altoatesino in cinque set, e Alexander Zverev, che ha superato il norvegese Casper Ruud. L'azzurro ha comunque disputato una buona prestazione, dimostrando tutto il suo talento e anche una grande dose di onestà. Ma in sala stampa, alcuni addetti ai lavori lo hanno criticato senza giri di parole. E il numero 1 al mondo si è lasciato andare a un duro sfogo.

Nel post match, un giornalista ha fatto notare a Sinner tutti gli errori gratuiti commessi nell'incontro contro Alcaraz. E l'azzurro non le ha mandate a dire. "Adesso ti spiego in campo cosa succede - ha esordito l'altoatesino -. Oggi un filo di vento c'era, magari da fuori non si sentiva. La palla si sente che comunque qualche volta pensi che è lì, invece poi ti arriva là… Con lui ci conosciamo bene, quindi c'è un po' più di tensione, sappiamo quanto importante è la partita, semifinale di un Grande Slam per arrivare tutti e due per la prima volta in finale, tutti e due che siamo giovani, avevamo vinto quattro partite a testa… Tante cose, cioè la scorsa partita è finita al quinto, questa è finita al quinto. È andata così - ha poi aggiunto - non possiamo sempre giocare la partita perfetta tutti e due".

Ahahahahah qualcuno lo fermi pic.twitter.com/CGIfMLEXNs — Glogla (@glogla_) June 7, 2024

Jannik Sinner, nonostante la delusione, è consapevole di essere un ragazzo molto fortunato: gioventù, talento e ricchezza. ""Sono una persona felice, se non sono felice io… Vivo una bella vita, gioco a tennis, mi piace giocare a tennis", aveva detto tra le risate dei presenti, con la spontaneità che lo contraddistingue.