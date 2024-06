Alcaraz vince il Roland Garros: il rovescio pazzesco che abbatte Zverev

09 giugno 2024 a

Carlos Alcaraz è il nuovo Re di Parigi Lo spagnolo vince il Roland Garros 2024 battendo in finale Sascha Zverev per 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 in più di quattro ore di gioco.

Una straordinaria battaglia sportiva, vinta alla distanza da Carlitos che - come accaduto in semifinale contro l'italiano Jannik Sinner - ha recuperato un set di svantaggio dopo aver perso il terzo parziale. Lo spagnolo è stato più lucido negli ultimi due set, con Zverev che ha pagato le quasi 20 ore di gioco prima della finale. Tra i punti decisivi quello sul 4-2 nel quinto, un rovescio a una mano straordinario che con l'aiuto del nastro supera il russo che sembrava ormai aver messo a segno il punto.

Per Alcaraz è il terzo Slam in carriera. Tre finali e altrettanti titoli Slam su tre superfici diverse, primo a farcela nel tennis maschile. Il Roland Garros 2024 arriva dopo gli dopo Us Open 2022 e Wimbledon 2023. A soli 21 anni. Alcaraz torna al numero 2 del mondo, subito dietro Sinner, certificando un duopolio destinato a dominare il tennis per i prossimi 10 anni.