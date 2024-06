Mercerdes, Hamilton accusa il team di sabotaggio: "Se lo avessi saputo, sarei rimasto fuori"

10 giugno 2024 a

Un quarto posto buono, ma sempre dietro per prestazioni al compagno George Russell , che sabato si era presa la pole (con lo stesso tempo realizzato da Max Verstappen ) prima di chiudere terzo in gara. Proprio l'ex Williams ha passato nel finale l'otto volte iridato, che non ha approfittato del lungo all'ultima chicane di George dopo il contatto con la McLaren di Oscar Piastri (5°). Insomma, non bellissime premesse per un pilota pronto all'avventura in Ferrari dal 2025. A fine corsa Hamilton non è uscito subito dalla sua vettura . Probabilmente aveva da pensare alla sua gara, al trattamento ricevuto dal team, che differenziando le strategie ha dato un vantaggio a Russell. Nel frattempo il suo tea principal Toto Wolff lo ha rincuorato: "Lewis, la cosa positiva è che la macchina è tornata in prestazioni. E ripartiamo da qui".

Hamilton però non l'ha presa con filosofia. Anzi, si è sentito dispiaciuto e scoraggiato. Complice l'errore del team di penalizzarlo con una scelta di gomma non positiva: “Se avessi saputo che mi avrebbero messo le hard sarei rimasto fuori — ha detto Hamilton — Pensavo che io e George avremmo avuto la stessa gomma: sono rientrato e non mi rendevo conto che George aveva le medie. Io sapevo che avrei avuto la hard, ma pensavo avessimo la stessa gomma. Se avessi saputo che George aveva le medie io sarei rimasto fuori".

E ancora: "Il mio weekend poteva essere diverso con una qualifica diversa, è stata una prestazione scioccante da parte mia , oggi non è stata una gran prestazione, anzi è stata una delle peggiori", le sue parole ai microfoni di Sky Sport F1 . C'è delusione perché “la macchina andava bene e il team ha fatto un grande lavoro questo fine settimana — ha aggiunto — quindi il futuro sembra promettente con questi progressi”.