Luciano Spalletti, occhio agli scarpini: il dettaglio che fa impazzire l'Italia

Per la prima partita dei prossimi Europei, contro l’Albania, è oramai un conto alla rovescia. La Nazionale di Luciano Spalletti, in Germania, è pronta all’esordio sabato prossimo, 15 giugno, quando scenderà in campo al 'Signal Iduna Park' di Dortmund contro la formazione del selezionatore brasiliano, ex giocatore di Barcellona e Manchester City, Sylvinho. Intanto gli Azzurri stano preparando il primo importante appuntamento del torneo continentale nel ritiro di Iserlohn e durante uno degli allenamenti non è sfuggito alla stampa un dettaglio curioso, che riguarda il c.t. della Nazionale.

Proprio Spalletti, infatti, ha diretto l'allenamento odierno indossando un paio di scarpini neri griffati Adidas, con un particolare cromatico che non è sfuggito ai tanti tifosi presenti sulle tribune: le classiche tre strisce bianche del noto marchio tedesco sono state sostituite dal verde, bianco e rosso, i colori della bandiera italiana. Un dettaglio che ha fatto letteralmente impazzire i tanti tifosi italiani presenti in Germania. Un messaggio chiaro di come anche il toscano, ex allenatore del Napoli “Campione d’Italia”, 2022-23, voglia far bene al suo primo Europeo da allenatore della Nazionale. La voglia è quella di fare come fece all’esordio Roberto Mancini, che trionfò nella finale di Wembley contro l’Inghilterra prima del polemico addio per scegliere la ‘ricca’ Arabia Saudita.

Per la prima assoluta, Spalletti si affiderà al consueto 3-4-2-1 con Gigio Donnarumma certo tra i pali e una difesa a tre composta da Darmian, Buongiorno e Bastoni. Partono più staccati invece Calafiori e Mancini. A centrocampo sono in dubbio Fagioli e Barella e dovrebbero partire titolari sia Cristante sia Jorginho. Spera in una maglia da titolare Pellegrini, in ballottaggio con l’altro romanista. Sulle fasce spazio a Cambiaso a destra (solo panchina per Di Lorenzo) e a Dimarco a sinistra. Sulla trequarti, invece, è recuperato Frattesi, che farà quindi coppia con Chiesa. Per il posto da centravanti è in vantaggio Scamacca su Retegui.