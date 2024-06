Jannik Sinner, ecco cosa vede mentre gioca a tennis

14 giugno 2024 a

Cosa vede Jannik Sinner durante uno scambio con un altro giocatore? Lo si può vedere nelle immagini pubblicate in un video su YouTube da The Tennis Mentor, nel quale il 22enne tennista ha una telecamera sul cappello e scambia alcuni colpi con la campionessa francese del torneo under 14 femminile del Roland Garros. Nel video si vede il talento di Sesto, imbacuccato in una tuta da sci, arrivare e regalare a tutti un piccolo pensiero, poi domandare ai presenti alcune cose prima di palleggiare con il padrone di casa e la campionessa dell’under-14 dell’Open di Francia. Nelle immagini, chiare, si vede perfettamente il timing con il quale Sinner impatta con la pallina, sfruttando il rimbalzo e posizionandosi fuori dal campo.

Insomma, un video importante per chi vuole crescere a colpi di racchetta. Lo scambio, poi, si è concluso con il colpo in rete della campionessa. Sinner ha approfittato per darle qualche dritta: “Oh in rete, è l'errore peggiore quello".

"Maestro... ho preso una decisione: la frase con cui Jannik Sinner mi ha sconvolto a 12 anni"

Poi chiuso il palleggio ha risposto alle domande dei presenti. La prima sull’importanza di allenarsi sul gioco di "tocco", magari a campo ridotto: "Se guardassi indietro farei molto di più così — le parole di Jannik — perché questo ti aiuta molto con il tocco, con la comprensione della posizione, anche quando c'è poco spazio. Quindi tornando indietro, giocherei molto di più su questo genere di cose, questo è certo”. E sull’osservazione degli avversari in partita: “Devi prendere confidenza dagli allenamenti, perché ci sono tanti giocatori che hanno un buon tocco, e devi essere sicuro di poterlo fare anche tu — ha chiuso l’altoatesino — A volte gli altri giocatori ti studiano. Quindi devi capire anche tu come sfruttare determinate situazioni. Devi anche entrare nella mente dell'altro. È un gioco mentale".