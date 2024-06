De Ketelaere all'Atalanta, ufficiale per 22 milioni. "Pagliacci, mer***e", solo insultiper il Milan

Andrea Carrabino 15 giugno 2024 a

Era nell'aria ma ora è ufficiale. Charles De Ketelaere passa a titolo definitivo dal Milan all'Atalanta per una cifra intorno ai 22-23 milioni di euro per il riscatto, più 2 milioni di bonus e la clausola di rivendita del 10%, e 3 milioni per prestito della scorsa stagione, già incassati dai rossoneri. Un vero e proprio colpo di mercato per la Dea. Soprattutto pensando alla cifra spesa dal Diavolo per portarlo in Italia - 36,5 milioni di euro - e alla grande stagione disputata lo scorso anno.



Sui social, immediate le reazioni dei tifosi rossoneri sotto il post ufficiale del club. Nella stragrande maggioranza dei casi, non c'è rimpianto per il belga ma recriminazioni, anche durissime, per il mercato in entrata ancora bloccato e nello specifico per la telenovela Zirkzze. "Complimenti per aver rivisto l'accordo con l'Atalanta a ribasso. Poi però mi raccomando, fate abbassare anche a loro i prezzi quando chiedete un loro giocatore. Se invece volete continuare a fare i pagliacci davanti agli altri, fate pure...", scrive su X un utente. "E adesso potete pagare le commissioni a Kia, pezzenti", "Fate il mercato in entrata mer***e", "Zirkzee entro stasera o vi faccio tagliandare le macchine dalla gojo autofficine Srl", "Zirkzee. FIGLI DI PUT***A VELOCI", "Pagate le commissioni brutte mer***e", "Incapaci ora prendete Zirkzee subito", "Prendete Zirkzee poveracci!".

CDK resta dunque a Bergamo e fa contenti sia la società atalantina sia i tifosi della Dea che lo scorso hanno potuto intravedere tutto il potenziale del talento belga. Una finale di Coppa Italia, poi persa contro la Juventus di Max Allegri, e soprattutto una Europa League conquistata grazie alla strepitosa tripletta firmata da Ademola Lookman. Ma, oltre agli importantissimi risultati raggiunti insieme alla squadra, De Ketelaere può vantare anche uno score personale di tutto rispetto: 10 gol e 8 assist in 35 partite di campionato. Numeri sorprendenti, visto che alla prima stagione in Serie a, con i rossoneri, aveva collezionato solamente un assist in 32 presenze in campionato.

"La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club - si legge nel comunicato ufficiale diffuso dall'Atalanta - si compiacciono della permanenza in nerazzurro di Charles, al quale augurano le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – nel prosieguo della sua carriera sportiva a Bergamo".