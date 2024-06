Euro 2024, arrestati 67 tifosi italiani a Dortmund: preparavano un agguato ai supporter albanesi

15 giugno 2024 a

a

a

Manca sempre meno all'esordio dell'Italia a Euro 2024. La squadra allenata da Luciano Spalletti si appresta infatti a scendere in campo a Dortmund per sfidare l'Albania di Silvinho. Una partita da non sottovalutare, soprattutto perché nel girone gli Azzurri dovranno vedersela anche con la Spagna e la Croazia. In Germania sono approdati tantissimi tifosi italiani, che sperano di aiutare dagli spalti Donnarumma e compagni. Alcuni, però, si sono lasciati andare a comportamenti sopra le righe. Tanto da cercare lo scontro proprio con i tifosi albanesi.

Preparavano un agguato ai supporter albanesi i 67 tifosi italiani fermati dalla polizia tedesca a Dortmund a poche ora dall'esordio della nazionale azzurra nell'Europeo 2024. A notarli non lontano dallo stadio, mentre si coprivano il volto, e a segnalarli ai colleghi locali sono stati i poliziotti 'spotter' italiani inviati in Germania proprio per la loro conoscenza degli ultras e degli ambienti del tifo più 'caldo'. Secondo i media locali, gli italiani sarebbero stati trovati in possesso di coltelli, bombe carta e oggetti contundenti: evidente il tentativo di cercare lo scontro con gli ultras rivali, con i quali ci sono ruggini pregresse. Già domani i fermati potrebbero essere processati per direttissima.

Achtung, Germania: Musiala e Wirtz show, 5 gol alla Scozia. L'Europeo parte con il botto

Scontri tra tifosi a parte, la probabile formazione dell’Italia che si appresta a sfidare l'Albania è la seguente. (4-2-3-1) Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Allenatore: Spalletti.