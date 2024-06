Sinner batte Grieksppor in rimonta: il punto in tuffo fa impazzire il mondo

18 giugno 2024 a

Debutto vincente per Jannik Sinner all’Halle Open. La prima volta in campo da numero 1 del mondo contro l’olandese Tallon Griekspoor sull’erba della Owl Arena ad Halle (Westfalen) in Germania non è però una passeggiata per l’azzurro che fatica non poco, annullando anche due palle break nel secondo set, per superare 6-7 6-3 6-2 l’avversario.

Primo set che avanza equilibrato fino al tie break dove Sinner si porta di 6-4 con due set point. Non riesce a concretizzare il vantaggio e, dopo aver annullato un set point all’avversario, cede la prima frazione di gioco 7-6.

Nel secondo, dopo la grande paura sull’1-1 dove da 15-40 recupera e vince il game, immediato il break e da lì cambia il match. L’azzurro trova fiducia e colpi bellissimi - come questo "punto in tuffo" - aggiudicandosi dopo il secondo anche il terzo set (con due break) vincendo così il primo match da n.1 al mondo.

"Essere n.1 è una gran cosa, ma io devo sempre migliorare. Il torneo ha creduto in me, torno qui dopo 5 anni dove giocai le qualificazioni da ragazzino. Sono contento di aver giocato senza provare dolore", ha commentato a fine match di Sinner.