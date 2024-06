Jacobs e Ali, altro trionfo nei 100 metri: due italiani sotto i 10" a Turku

18 giugno 2024 a

La scorsa settimana gli Europei di Roma. Oggi in Finlandia. Ora la speranza di tutti è che Marcell Jacobs e Chituri Ali, stelle dei 100 metri azzurri, possano replicare le loro performance anche nell'appuntamento più importante di una intera carriera, le Olimpiadi di Parigi. Giochi ai quali Jacobs, peraltro, arriverà da detentore di due ori nei 100 e nella staffetta 4x100.

E' un crescendo di forma strepitoso, quello dei due velocisti, che oggi pomeriggio a Turku sono arrivati primo e secondo, come a Roma, ed entrambi correndo sotto i 10 secondi, per la prima volta nella storia dell'atletica italiana. In una terra famosa per i giavellottisti e i mezzofondisti di razza, le gare sprint non erano mai state particolarmente esaltanti. A infiammare i Paavo Nurmi Games ci hanno pensato così le due frecce azzurre.

Sulla pista intitolata a Paavo Nurmi, Jacobs ha stampato un superlativo 9"92, dopo aver corso circa un'ora prima la semifinale in 9"99, e Ali è sceso a 9"96. Per Marcell (Fiamme Oro) si tratta della terza prestazione personale in carriera dopo la storica serata del primo agosto 2021 di Tokyo quando in semifinale aveva corso in 9"84 e vinto la finale in 9"80, per Chituru (Fiamme Gialle) si tratta del personale che va a inserirsi al secondo posto della graduatoria italiana di sempre.

Ali ha superato il 9"99 di Filippo Tortu del 22 giugno 2018, e il 10"01 del mito Pietro Mennea del 4 settembre 1979. A livello mondiale, Jacobs balza al quinto posto nella graduatoria stagionale guidata con 9"79 dal keniano Ferdinand Omanyala (15 giugno a Nairobi) davanti al 9"82 del giamaicano Oblique Seville che il primo giugno a Kingston si lasciò alle spalle l'americano Noah Lyles con 9"85.