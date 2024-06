Euro 2024, Italia-Spagna: Donnarumma subito ammonito, il grave errore

20 giugno 2024 a

Gigio Donnarumma comincia male Italia-Spagna. L'estremo difensore della Nazionale ha preso un cartellino giallo dopo soli 15 minuti di gioco. Tutto nasce da un contatto tra Di Lorenzo e un giocatore iberico. Immediatamente l'arbitro è stato subito circondato dai giocatori dell'Italia. In tanti chiedevano spiegazioni. Incluso Donnarumma. A un trattoi l'arbitro ha estratto il cartellino giallo proprio contro il nostro portiere.

Ne è scaturito un putiferio. E così lo stesso Gigio ha subito chiesto spiegazioni. Ma il giallo è scattato per un motivo ben preciso e soprattutto per il nuovo regolamento che è parte integrante degli Europei. Come riporta Fanpagem il direttore generale degli arbitri, Rossetti ha affermato: "Chiediamo ai capitani di assicurarsi che i loro compagni di squadra non invadano e circondino l'arbitro, consentendo conversazioni dirette affinché la decisione venga trasmessa in modo tempestivo e rispettoso. Qualsiasi compagno di squadra che ignori il suo ruolo di capitano e/o che si avvicini all'arbitro mostrando qualsiasi segno di mancanza di rispetto o di dissenso verrà mostrato un cartellino giallo". Per quanto riguarda i portieri-capitani, questi hanno l'obbligo di restare in porta. L'episodio contestato è avvenuto nell'area piccola. Donnarumma a termini di regolamento avrebbe comunque potuto protestare.Non ha fatto la stessa valutazione l'arbitro.