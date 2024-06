Gigio Donnarumma, sfogo pesantissimo dopo la Spagna: "Poca qualità"

21 giugno 2024 a

Troppa poca qualità e tanta, tantissima, paura. Un’Italia nulla è caduta per 1-0 giovedì sera nel secondo match del girone B degli Europei contro la Spagna. Senza spaventare e rischiando di prenderne due-tre. Una debacle che, si spera, possa ‘svegliare’ la Nazionale di Luciano Spalletti.

L’unico a salvarsi è Gigio Donnarruma, con almeno sei interventi importanti per evitare una sconfitta più larga. Lo stesso portiere del Psg che non ha cercato alibi e non si è nascosto di fronte al risultato: ”Abbiamo sbagliato troppi passaggi facili e messo poca qualità — il suo commento a caldo ai microfoni della Rai, dopo la fine della partita alla Veltins-Arena di Gelsenkirken —. Se sbagli così tanto, poi squadre così ti puniscono".

La scondita comunque non cambia la possibilità per l’Italia di classificarsi come seconda nel girone. Basterebbe infatti un pareggio contro una Croazia agguerrita, anche se il morale non è dei migliori dopo la sconfitta contro la Roja allenata da de la Fuente: "Il destino è ancora nelle nostre mani — ha continuato Donnarumma —, siamo arrabbiati ma dobbiamo usare questa rabbia per l'ultima partita. Non fasciamoci la testa perché contro la Croazia avremo da fare, ma possiamo farcela”. Per il capitano dell'Italia non proprio tutto è stato da buttare nella sconfitta contro la Spagna: "Salvo l'atteggiamento della squadra — il suo commento finale —. Abbiamo corso tanto, forse male, ma ripartiamo da qui sapendo di dover fare molto meglio di così".