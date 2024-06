Euro 2024, giornalista Rai chiede a Bonucci se gioca ancora: ma si è ritirato a maggio

21 giugno 2024 a

Spagna-Italia è riuscita nell'impresa di far tornare coi piedi per terra i tifosi italiani. La formazione allenata da Luciano Spalletti è parsa completamente in balia del gioco degli spagnoli che, a suon di tiri nella porta difesa da Gigio Donnarumma, hanno surclassato la difesa azzurra. Ora l'Italia, per ottenere il passaggio del turno, dovrà giocarsela contro la Croazia. Per approdare agli ottavi di finale, gli azzurri dovranno conquistare anche solo un punto contro Modric e compagni.

Tra gli spettatori incollati allo schermo della televisione, c'era anche Leonardo Bonucci. L'ex difensore della Juventus non è stato convocato da Spalletti per Euro 2024. Soprattutto in virtù dell'annata deludente prima con i tedeschi dell'Union Berlino e poi con i turchi del Fenerbahçe. L'ex pilastro della difesa azzurra ha così deciso di appendere gli scarpini al chiodo. "Da piccolo sognavo questa storia da raccontare, promettendomi traguardi da abbracciare contro i grandi esultando, avendo fede attraverso le difficoltà con coraggio. Un padre, un compagno, un marito, un calciatore oltre la storia oggi sono io", aveva scritto lo scorso maggio sul suo profilo Instagram. Ma forse qualcuno non è stato molto attento.

Ospite sulla Rai nel post gara dell'Italia, Bonucci si è trovato costretto a rispondere a una domanda surreale. "Hai smesso di giocare Leo?", gli chiede il giornalista Marco Mazzocchi. E, in studio, invece di smentire fin da subito il conduttore, gli altri partecipanti alla trasmissione sembrano dargli corda. "Sì, ho dato l'annuncio il mese scorso...", risponde Bonucci con una certa stizza. "Mi dispiace...", commenta Mazzocchi nell'imbarazzo generale dello studio.