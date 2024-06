Sinner, lo starnuto interrompe il servizio: come reagisce il campione

22 giugno 2024 a

Grazie al successo in soli due set contro il cinese Zhang Zhizhen, Jannik Sinner è approdato alla finale dell'Halle Open. L'altoatesino non ha avuto troppe difficoltà a superare il rivale. Non è stata una partita completamente in discesa, dato che la vittoria è arrivata solo dopo l'ennesimo tie-break dell'azzurro in questo torneo. Ma Sinner, a suon di marmellate e di passanti vincenti, si è sbarazzato in fretta dell'avversario. L'altoatesino ora dovrà sfidare il polacco Hubert Hurkacz, che ha superato il tedesco Alexander Zverev in semifinale.

"Questa finale vuol dire tanto per me, ci arrivo dopo quattro partite dure - ha dichiarato Sinner nel post gara -. È la migliore preparazione per Wimbledon, poi avrò una settimana di riposo. Oggi ho giocato una buona partita. Nei momenti importanti ho cercato di servire bene, ho dovuto anche annullare un set point. Domani con Hurkacz sarà durissima. Giocare qui la prima finale sull'erba - ha poi aggiunto - è un grande onore"

"Può essere ferro o piuma...": Sinner vola in finale ad Halle, il colpo con cui ha annichilito Zhang | Video

L'azzurro, oltre che dei colpi del tennista cinese, si è dovuto preoccupare anche del rumore proveniente dal pubblico sugli spalti. Soprattutto in occasione di un suo turno di servizio. Sinner, come di consueto, si era appena posizionato al di qua della linea di fondo campo. Ma, a un certo punto, si è sentito uno starnuto fortissimo, che ha costretto l'azzurro a interrompere la sua giocata. Il numero uno al mondo, invece di infastidirsi e protestare con il giudice di linea, è scoppiato in una fragorosa risata che ha contagiato anche gli spettatori del match. Un piccolo gesto che dimostra quanto Sinner sia proprio un bravo ragazzo.