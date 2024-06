Euro 2024, tra Belgio e Romania finisce 2 a 0: decidono Tielemans e De Bruyne

22 giugno 2024 a

Era chiamato al riscatto il Belgio, e riscatto è stato: i diavoli rossi battono 2-0 la Romania e si rimettono in corsa per la qualificazione dopo il ko dell'esordio. Ora la situazione nel gruppo E è di assoluta parità, con le quattro squadre (Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina) tutte a tre punti. Hanno deciso il match di questa sera a Colonia una rete dopo nemmeno due minuti di Tielemans e il raddoppio di Kevin De Bruyne a una decina di minuti dal termine. La Romania si è resa pericolosa a tratti ma non è mai riuscita a creare occasioni nitide.

Nemmeno due minuti e i 'diavoli rossi' passano in vantaggio con Youri Tielemans: Lukaku sfonda per vie centrali e apre per Doku. L'ala del Manchester City serve ancora in area l'ex attaccante della Roma, bravo a lavorare di sponda per Tielemans che porta in vantaggio il Belgio. La nazionale allenata da Domenico Tedesco dopo una serie di tentativi trova il gol con Lukaku ma la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico dalla Var. Un Europeo stregato per l'attaccante della Roma al terzo gol annullato in questa competizione continentale.

Al 23' è la Romania ad avere l'occasione di pareggiare ma la conclusione di Man è respinta da Casteels perfetto nel coprire lo specchio della porta. Il 2-0 per il Belgio arriva al minuto 34: rinvio lunghissimo di Casteels e De Bruyne s'infila tra i difensori romeni e batte Nita mettendo al sicuro il risultato.