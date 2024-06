Luciano Spalletti, la stoccata di Teo Teocoli: "Meno poesia, più pratica"

23 giugno 2024 a

a

a

"Cara Italia, devi fare così". Su Libero, una serie di consigli non richiesti alla nazionale. Abbiamo interpellato direttori, telecronisti, opinionisti ed esperti: cosa devono fare gli azzurri di Luciano Spalletti per qualificarsi? Qui il parere di Teo Teocoli.

«Vedere la nazionale non giocare in quel modo contro gli spagnoli mi ha fatto venire in mente il grande Cesare Maldini che, da lassù, avrebbe sicuramente sbottato (Teo fa la voce di Maldini): “Ma perdirindina! Ma cosa l’è quella roba lì? Quella difesa? Avrebbero dovuto richiamare il mio Paaaoooolinooo!”... Anche Mazzone si sarebbe scatenato (fa la voce di Carletto): “Ma li mortacci vostri! Annate a lavorà! Ma correte! Ma lottate!”. Parlando seriamente, ho visto la più sconfortante Italia degli ultimi anni. Mi auguro che in vista della Croazia Spalletti sia meno poeta nelle dichiarazioni e più pratico nelle scelte. Giocatori decisivi domani? Scamacca e, sic, l’interista ma incredibile Barella».