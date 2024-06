Sinner, Hurckaz ko e altro trionfo ad Halle. Quel passante da manuale: tutti in piedi

23 giugno 2024 a

Jannik Sinner trionfa in finale ad Halle sul polacco Hubert Hurkacz, numero 9 Atp e n.5 del seeding. La vittoria del "Terra Wortmann Open" sui campi in erba della "Owl Arena" è l'ennesima conferma della bravura e della determinazione del tennista azzurro, numero 1 del mondo. L'altoatesino 22enne è riuscito ad avere la meglio in due set con il punteggio di 7-6 (8), 7-6 (2) in 1 ora e 51 minuti. Per lui, tra l'altro, si tratta del primo successo in carriera in un torneo sull'erba, un ottimo viatico in vista di Wimbledon, il 14esimo in carriera e il quarto quest'anno.

Commentando a caldo la vittoria, Sinner si è rivolto direttamente al suo amico Hurkacz: "Hubi è bellissimo condividere il campo con te, giocare la finale contro di te è davvero speciale". Poi ha aggiunto: "Grazie al mio team che ogni giorno mi spinge, anche questa settimana abbiamo lavorato duro. Adesso si continua a spingere. Ringrazio la mia famiglia e mio papà che è venuto qui per la finale. Mi dispiace per la mia ragazza che ha perso a Berlino con cinque match point, ma anche lei ha avuto una bellissima settimana".

Il numero uno del mondo, in ogni caso, ha spiegato che la finale non è stata facilissima: "Partita dura, sapevo che avrei dovuto servire bene. Se ti capitano due punti importanti nel match li devi sfruttare. Ho cercato di giocare al meglio nei momenti importanti. La prima vittoria sull'erba è una bella soddisfazione. Ho servito nei momenti importanti un paio di seconde buone, forse la differenza è arrivata lì. Wimbledon? Non vedo l'ora, l'anno scorso sono arrivato in semifinale. Ho tanta fiducia: c'è un po' di differenza tra qui e Wimbledon, ma voglio migliorarmi".