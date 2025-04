Sinner, lo smacco di Fonseca: chi è il suo giocatore ideale

Intervistato da Espn Brasil, il 18enne ha costruito il suo giocatore di tennis perfetto partendo dal dritto, che sarebbe quello dell'argentino Martin Del Potro, che ora si è ritirato. Il rovescio invece sarebbe di Novak Djokovic , la volée e lo slice di Roger Federer. Per il servizio, poi, Fonseca si affiderebbe al giovane francese Giovanni Mpetsi Perricard, 21 anni e numero 37 del mondo, mentre per movimenti e mentalità il nome è quello di Rafa Nadal. Non viene mai fatto, insomma, il nome dell'altoatesino, nonostante oggi rappresenti il tennista più forte di tutti, come dimostra la classifica Atp. Uno smacco voluto o semplice gusto personale?

Solo qualche mese fa, in un'intervista di ottobre 2024 al sito ufficiale dell'ATP Tour, Fonseca parlava in termini più che positivi di Sinner, dicendo di considerarlo il suo punto di riferimento: "Molti buoni giocatori hanno vinto le Next Gen Finals, ma quello in cui mi rivedo davvero è Sinner. Mi piace il suo gioco aggressivo e tecnicamente è esattamente il mio punto di riferimento. Mentalmente, è più calmo di me, è timido e adoro il modo in cui lotta. Non fa notare le emozioni e anche in questo mi somiglia molto”.